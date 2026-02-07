Новый главный тренер возглавил баскетбольный клуб «Химки»

Баскетбольный клуб «Химки» объявил о значимых кадровых перестановках в руководстве команды. Клуб покидают главный тренер Глеб Плотников и его ассистент Дмитрий Базаревич.

Новым наставником подмосковной команды стал опытный специалист Роман Семернинов. Он обладает обширной практикой работы как с клубными командами, так и с национальными сборными. Особенно значителен его послужной список в юношеском и молодежном баскетболе.

В настоящее время Роман Евгеньевич возглавляет сборную России U20. Под его руководством молодежная команда добилась серьезных результатов, включая выход на Первенство мира и завоевание 4-го места на Первенстве Европы.

Для нового главного тренера «Химки» — знакомая организация. В сезонах 2005/06 и 2006/07 он выступал на площадке в составе фарм-клуба «Химки-2».

В обновленный тренерский штаб также войдет Сергей Сорокин, который будет ассистировать Роману Семернинову. Клуб выражает уверенность, что под руководством нового наставника команда продолжит движение вперед и будет демонстрировать зрелищный и результативный баскетбол.