Новый гинеколог Анна Милославская пополнила штат Одинцовской областной больницы

В женской консультации на улице Говорова в Одинцовском округе начала работать новый врач-гинеколог Анна Милославская. Летом этого года она окончила ординатуру и стала молодым специалистом.

По словам медика, она определилась с выбором профессии еще в школьные годы. Химия и биология давались легко, а путевку в вуз во многом обеспечил успех на Всероссийской олимпиаде по химии.

«Хочется помогать женщинам и чаще видеть их улыбки», — поделилась Анна Милославская.

Работа в Одинцовской областной больнице стала для нее первым местом профессиональной практики.

Отметим, что штат медучреждения регулярно расширяется. С октября к работе в женской консультации приступили акушер-гинеколог с 20-летним стажем Эльза Морзаева и медсестра Вера Меркулова. Эльза Морзаева в 2001 году окончила в Москве Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова, затем были два года ординатуры в Сеченовской академии.