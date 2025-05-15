Новый газопровод в деревне Уварово в Домодедове введут в эксплуатацию в июне

В деревне Уварово городского округа Домодедово продолжают возводить распределительный газопровод протяженностью 9000 метров, из них 8400 метров уже построили. Ввести в эксплуатацию объект планируют к концу июня 2025 года.

Работы по укладке газовых труб выполняют с помощью специальной установки горизонтально направленного бурения. Такой способ позволят установить оборудование без выкапывания траншеи. Чтобы обеспечить газом жителей деревни Уварово, возведут шкафной регуляторный пункт. Сейчас на догазицикацию подали 162 заявки, Мособлгаз заключил уже 116 договоров. Подключить дом к газу по программе социальной газификации можно на официальном сайте.

Напомним, что догазификация по льготной программе подразумевает бесплатное подведение трубы к границе земельного участка. Затраты на прокладку газопровода внутри домовладения зависит от его площади и протяженности, способа подведения газа, от выбранного оборудования. Рассчитать предварительную стоимость можно произвести с помощью калькулятора.