Новый газопровод в Чехове запустят до наступления холодов

Для музея-заповедника Антона Павловича Чехова в Мелихове проект по газификации имеет огромное значение. Трубы с «голубым топливом» протяженностью 2228 метров увеличат мощность подачи тепла в шесть раз. Это позволит заменить старые котлы на современные блочно-модульные.

Конечно, отопление в музее-заповеднике есть давно. Но, с течением времени, учреждение культуры значительно расширило свою деятельность. На территории появились: детский музейный центр и театр «Чеховская студия». А уже этой осенью здесь должен быть обеспечен особый температурный режим для выставки картин Исаака Левитана.

Не менее важен проект по газификации и для жителей деревни Бершово, а также соседних с ней населенных пунктов.

По словам сотрудников Мособлгаза, древесина, полученная при расчистке трассы для газопровода, будет передана Министерству обороны России. Из нее изготовят доски для нужд наших бойцов.

Таким образом, новый газопровод — важный инфраструктурный проект, который повысит качество жизни людей.