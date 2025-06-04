Новый газопровод проложат в деревне Баранцево в Чехове

В населенном пункте на данный момент уже подписано 38 договоров на догазификацию. Ввод в эксплуатацию новых газовых сетей запланирован на четвертый квартал текущего года.
Рабочие проложили 4500 метров газовых сетей. Большую часть выполнили с использованием специальной технологии — горизонтально направленного бурения. Это позволило избежать повреждения асфальтированных дорог, проходящих через населенный пункт, а также сохранить природный ландшафт деревни. Также специалисты очистили внутренние поверхности газопровода от пыли, влаги и сварочной окалины, чтобы избежать аварий и увеличить срок службы трубопровода.
На данный момент ведется установка винтовых свай для размещения шкафного регуляторного пункта, который играет ключевую роль в современных газовых сетях. Он регулирует давление газа, поступающего к конечным пользователям.
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