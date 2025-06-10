Новый газопровод построят в СНТ Заозерный в Ивантеевке

Современный распределительный газопровод появится в Ивантеевке. Специалисты «Мособлгаза» уже приступили к работам.

Строительство пройдет в рамках президентской программы социальной газификации. Проект реализуют в Подмосковье с июня 2021 года. С 2022 программа стала бессрочной.

Газопроводы проведут до границ земельных участков. Это будет бесплатно для жителей.

«Сейчас проложено уже более километра сетей, из них более 600 метров — методом горизонтально-наклонного бурения, что позволяет проводить работы вдоль дорог и через дороги с сохранением дорожного покрытия. Осталось построить 300 метров сетей», — отметил заместитель директора по строительству филиала «Север» АО «Мособлгаз» Артем Корольков.

Работы должны завершить в июле. Благодаря этому «голубое топливо» появится в домах более 40 потенциальных заявителей. В СНТ Заозерный уже подали 13 заявок.