Новый газопровод построят в деревне Якшино под Коломной

В 2025 году в Коломне газифицируют несколько населенных пунктов. Сотрудники Мособлгаза уже приступили к строительству коммуникаций в деревне Якшино Озерского района.

Протяженность нового газопровода в Якшине составит 1800 метров. Проект реализуется в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Новая газификация». Она направлена на подключение тех населенных пунктов, где раньше не было возможности подсоединить к дому газовые коммуникации.

«После завершения строительно-монтажных работ и документального оформления новой инфраструктуры жители смогут подавать заявки на бесплатное подведение газа к своим участкам в рамках президентского проекта „Социальная газификация“», — подчеркнул глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.