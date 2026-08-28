Новый газон уложили на футбольном стадионе в 8-м микрорайоне Одинцова

Главным этапом ремонта стала замена покрытия. Старый газон демонтировали, основание поля выровняли и уложили новое искусственное покрытие с монофиламентным волокном на латексной основе. Высота ворса составляет шесть сантиметров. После монтажа на поле нанесли разметку, а затем засыпали его кварцевым песком и резиновой крошкой.

Кроме того, на стадионе установили новые футбольные ворота и «стаканы» для угловых флагов. Обновленная площадка уже используется для тренировок и соревнований.

На бюджетной основе в спортивной школе «Одинцово» футболом занимаются 286 ребят в возрасте от восьми до 20 лет. Занятия проходят в 16 группах под руководством 12 тренеров. Всего в школе работают девять спортивных отделений, где занимаются более 1100 воспитанников.

Основной площадкой футбольного отделения остается Центральный городской стадион, однако поле на Солнечной также активно используют для тренировок. Здесь проходят матчи чемпионатов Одинцовского округа и Московской области. Стадион открыт и для других жителей города — спортивной площадкой регулярно пользуются любители футбола.