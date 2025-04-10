Сегодня 13:21 Новый футбольный центр откроют в Реутове в конце года 0 0 0 Фото: Пресс-служба Мособлдумы Подмосковье

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В Реутове продолжается строительство нового тренировочного футбольного центра. На площадке побывала делегация во главе с председателем Московской областной думы Игорем Брынцаловым.

Ход строительства также проверили сенатор Игорь Тресков, министр физической культуры и спорта региоа Дмитрий Абаренов и глава округа Филипп Науменко. Сейчас в Подмосковье проектируют и строят 12 спортивных объектов. «На эти цели в 2025 году запланировано финансирование — 7,4 миллиарда рублей», — рассказал Игорь Брынцалов.

По его словам, стоимость футбольного центра в Реутове составляет примерно 859 миллионов рублей. Работы ежедневно проводят около 50 специалистов в четком соответствии с графиком. Строители уже залили фундамент, завершили устройство первого этажа и приступили к возведению перекрытий второго. Объект планируют сдать в конце текущего года. В трехэтажном комплексе разместят спортивные залы, общественные помещения и мини-гостиницу. Рядом оборудуют футбольное поле с трибунами на тысячу мест и парковку.

Фото: Пресс-служба Мособлдумы 1/3 Фото: Пресс-служба Мособлдумы 2/3 Фото: Пресс-служба Мособлдумы 3/3

Особое внимание к объекту связано с тем, что здесь разместится академия вратарского мастерства, названная в честь Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова, которые также посетили строительную площадку. «Тут никому не будет ограничен доступ заниматься спортом, развиваться и показывать результат. Уже при открытии все, что здесь запланировано с точки зрения идеологии, воспитания, тренировки, развития молодежи в этом виде спорта — будет на высоком уровне», — отметил председатель Московской областной думы. В завершение визита участники оставили автографы на символическом макете футбольного мяча, который после открытия центра будет отлит в металле и займет почетное место в холле здания как символ будущих спортивных побед.