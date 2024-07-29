Новый футбольный стадион открыли в спорткомплексе «Горняк» в Воскресенске

Благодаря госпрограмме «Спорт Подмосковья» в спортивном комплексе «Горняк» в Воскресенске открыли новый футбольный стадион. Инвестиции в строительство составили более 52 миллионов рублей.

Поле нового стадиона покрыто искусственной травой, а вся площадь освещена яркими прожекторами. Вместимость трибун составляет более 200 мест, там же установлены скамейки для запасных судей и игроков. Также для спортсменов оборудованы теплые раздевалки. По периметру футбольного поля расположены беговые дорожки — тренироваться здесь смогут и воскресенские легкоатлеты.

Средства на строительство стадиона выделили Московская область и городской округ Воскресенский: это свыше 52 миллионов рублей.

«Поздравляю всех любителей спорта и профессионалов с этим значимым событием. А нашим футболистам желаю красивых голов и громких побед, пусть новый стадион станет для этого добрым предвестником!» — отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

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