Новый футбольный сезон открыли в Одинцове

Новый сезон чемпионата Одинцовского округа по футболу продлится до ноября. В турнире сыграют 18 мужских и девять ветеранских команд из разных населенных пунктов муниципалитета.

Игры примут стадионы Одинцова, Звенигорода, Кубинки, Заречья, Старого Городка, Жаворонок и Горок-2. На поле выйдут как юные футболисты старше 14 лет, так и игроки категории 35+.

По словам организаторов, в составе некоторых команд выступают бывшие профессиональные спортсмены, завершившие карьеру в большом футболе.

«Интерес к чемпионату остается высоким. В турнире участвуют как молодые игроки, так и опытные футболисты, которых хорошо знают любители спорта», — отметили представители оргкомитета.

Соревнования пройдут по классической системе. Каждая команда встретится с соперниками дома и на выезде. За победу участники получат три очка, за ничью — одно.

Матчи ветеранских команд будут проводить по средам. Игры мужского чемпионата назначены на понедельники, вторники и четверги. Турнир завершится в ноябре.