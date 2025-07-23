Новый формат встреч жителей с врачами узкого профиля организовали в Дубне

Медико-санитарная часть № 9 в Дубне запустила новый формат общения с узкопрофильными специалистами под названием «Я только спросить!». Теперь у фонтана на территории учреждения все желающие могут присоединиться к лекциям и живому диалогу с врачами.

Первая встреча прошла в рамках Всемирного дня мозга. Темой стали когнитивные функции мозга, о которых рассказали неврологи.

«Участники были активные, задавали вопросы, участвовали в обсуждении. Мы нашли пациентов для своего отделения, пригласили на консультации. Нужно поднимать уровень осведомленности населения, чтобы они тщательнее следили за своим здоровьем», — заведующая неврологическим отделением медико-санитарной части № 9 Ольга Майшева.

Ольга Майшева и врач-невролог Анастасия Карулина поделились советами по поддержанию умственных способностей и рассказали, что при проблемах с нервной системой жители могут обратиться за консультацией в неврологическое отделение. При необходимости пациентам проведут когнитивный скрининг и составят индивидуальную программу лечения.

Глава Дубны Максим Тихомиров подчеркнул, что в городе постоянно работают над улучшением доступности медицинской помощи.

«Постоянно работаем над тем, чтобы медицина становилась доступнее. Для этого мы регулярно проводим дни здоровья в городских парках, СНТ, медики проводят лекции и встречи с дубненцами в библиотеках, Совете ветеранов. Эта акция — еще одна шаг навстречу пациентам», — отметил Тихомиров.

Первая встреча прошла в рамках Всемирного дня мозга.