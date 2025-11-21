Новый формат управления жилыми домами запустили в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск появилась возможность выбрать альтернативный вариант обслуживания МКД: на базе МБУ «ДЕЗ» начала работу новая муниципальная управляющая компания. Жителям предлагают формат, который позволяет обходиться без посредников и получать услуги напрямую.

Функционирование новой организации основано на единых муниципальных стандартах. Они охватывают весь спектр работ по содержанию домов и территорий — от уборки подъездов и дворов до текущего ремонта и подготовки жилфонда к отопительному периоду.

«Ключевым отличием новой УК является работа без посредников, что позволяет напрямую взаимодействовать с ресурсоснабжающими организациями, такими как водоканал и электросети. Данный подход минимизирует риски возникновения задолженностей и перерывов в поставках коммунальных услуг», — подчеркнул заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

За разъяснениями и консультациями жители могут обратиться в диспетчерскую службу МБУ «ДЕЗ г. о. Солнечногорск» по телефону: 8 (496) 263-86-52. Специалисты расскажут о порядке перехода на обслуживание и предоставят информацию о доступных услугах.