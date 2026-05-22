Новый формат сбора предложений для народной программы запустили в Раменском

Сбор идей жителей в новую редакцию Народной программы «Единой России» активно продолжается. Партия для удобства жителей организовала мобильные пункты по всему Подмосковью.

В Раменском собрали уже 3300 инициатив. С предложениями, которые озвучили жители, партия будет работать в ближайшие пять лет.

Выразить свою гражданскую позицию стало еще быстрее и проще. Оставить наказы можно будет по пути с работы или на прогулке. Предложения волонтеры будут собирать по 29 мая включительно в парках, скверах, на набережных и в крупных торговых центрах. Наказы затрагивают практически все сферы жизни. Например, в Раменском самой популярной темой для обращений стала сфера благоустройства.

«Наша задача — услышать каждого человека, поэтому партия сделала сбор наказов удобнее. Мобильные пункты — это максимально доступный способ оставить свой наказ, внести предложение можно рядом с домом. Такой формат помог привлечь больше людей, а значит в Народную программу войдет еще больше инициатив, которые отразят реальные запросы жителей», — отметил депутат Государственной думы, фракция «Единая Россия», Александр Коган.

Предложения в Народную программу каждый желающий может оставить и онлайн — на сайте естьрезультат.рф доступна электронная форма.