Новый формат работы индустриальных парков представили в Подмосковье

Новый формат государственных промышленных площадок для бизнеса представили в Подмосковье. О работе индустриальных парков по программе «Все включено» рассказала на съезде министров экономического развития субъектов России заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Юлия Баринова.

По ее словам, в этом году Московская область представила новый формат индустриальных парков — всего в формате «Все включено реализуется проекты пяти таких площадок и еще несколько парков этого типа находится на этапе проектирования.

«Новый формат включает в себя, например, готовые производственные боксы „лайт индастриал“, которые уже сейчас пользуются спросом инвесторов. Сегодня в Подмосковье на разных стадиях реализации находятся порядка 20 площадок в формате „лайт индастриал“, в том числе в городских округах Солнечногорск, Подольск, Домодедово и других. На данный момент объем фактических инвестиции в эти проекты уже составил 11,5 миллиардов рублей», — рассказала Баринова.

Помимо готовых производственных боксов, новый формат индустриальных парков включает в себя готовые инженерную и транспортную инфраструктуры для бизнеса, профильный колледж на территории парка, а также социальную инфраструктуру.

Резидентами государственных индустриальных парков нового формата станут компании, которые работают в самых важных отраслях промышленности. Благодаря созданию этих парков порядка 35 тысяч жителей Подмосковья смогут получить там работу.