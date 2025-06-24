Новый формат работы домов культуры внедрят в Подмосковье

В 50 домах культуры региона внедряется проект «Открытый ДК». Это значит, что любой желающий сможет воспользоваться мастерскими, студиями, сценами и музыкальными инструментами, даже если рядом нет педагога или организатора.

Чтобы забронировать пространство, достаточно зайти в новый раздел «Открытый ДК» на портале «Дома культуры Подмосковья». Теперь все делается онлайн — удобно выбрать нужное время и оборудование: от света и звука до музыкальных инструментов, проекторов и компьютеров. Также доступны дополнительные услуги — помощь в организации мероприятий, кейтеринг, техническое сопровождение, запись музыки и проведение мероприятий «под ключ».

На сайте размещены правила пользования и подсказки для тех, кто хочет провести репетицию, праздник, выставку или любое творческое занятие.

Инициатива направлена на то, чтобы раскрыть творческий потенциал людей, поддержать местные инициативы и помочь жителям самим создавать культурную жизнь в своих городах. Теперь можно организовать свой кружок, концерт, арт-проект или выставку — и все это в ДК рядом с домом.

Проект реализует Министерство культуры и туризма Московской области и Министерство госуправления, ИТ и связи при поддержке муниципалитетов.