Новый формат подачи наказов для народной программы организовали в Чехове
«Единая Россия» продолжает собирать инициативы жителей для новой Народной программы. Теперь оставить свои пожелания можно прямо по пути с работы или во время прогулки.
В парках, на набережных, площадях и в крупных торговых центрах региона появятся мобильные пункты приема наказов.
За пять лет по Народной программе «Единой России» в Чехове проделали большую работу в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Протяженность дорог увеличили более чем на 200 километров, а также отремонтировали 227 трасс. На данный момент в округе проходит масштабная программа модернизации объектов теплоснабжения. Так, обновили шесть участков тепловых сетей, построили два современных водозаборных узла. Параллельно модернизируют 12 котельных.
«В нашем избирательном округе собрано почти 12 тысяч предложений в программу. Из них в Чехове — 2800. Большинство из наказов посвящены ремонту дорог и модернизации ЖКХ. Наша задача — услышать каждого человека, поэтому партия делает сбор наказов удобнее. Мобильные пункты — это максимально доступный способ оставить свой наказ», — отметил депутат Государственной думы, фракция «Единая Россия», Александр Коган.
Предыдущую Народную программу удалось выполнить на 98%. В нее вошли около 780 тысяч инициатив жителей Подмосковья.
Депутат фракции «Единая Россия», Алексей Батогов отметил, что Народная программа определит приоритетные задачи развития муниципалитетов на ближайшие пять лет и станет основой для участия партии в выборах в Государственную и Московскую областную думы.
Предложить свои инициативы можно насайте естьрезультат.рф, в общественных приемных и по бесплатному номеру горячей линии.