Новый формат подачи наказов для народной программы организовали в Чехове

«Единая Россия» продолжает собирать инициативы жителей для новой Народной программы. Теперь оставить свои пожелания можно прямо по пути с работы или во время прогулки.

За пять лет по Народной программе «Единой России» в Чехове проделали большую работу в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Протяженность дорог увеличили более чем на 200 километров, а также отремонтировали 227 трасс. На данный момент в округе проходит масштабная программа модернизации объектов теплоснабжения. Так, обновили шесть участков тепловых сетей, построили два современных водозаборных узла. Параллельно модернизируют 12 котельных.

В парках, на набережных, площадях и в крупных торговых центрах региона появятся мобильные пункты приема наказов.

«В нашем избирательном округе собрано почти 12 тысяч предложений в программу. Из них в Чехове — 2800. Большинство из наказов посвящены ремонту дорог и модернизации ЖКХ. Наша задача — услышать каждого человека, поэтому партия делает сбор наказов удобнее. Мобильные пункты — это максимально доступный способ оставить свой наказ», — отметил депутат Государственной думы, фракция «Единая Россия», Александр Коган.

Предыдущую Народную программу удалось выполнить на 98%. В нее вошли около 780 тысяч инициатив жителей Подмосковья.

Депутат фракции «Единая Россия», Алексей Батогов отметил, что Народная программа определит приоритетные задачи развития муниципалитетов на ближайшие пять лет и станет основой для участия партии в выборах в Государственную и Московскую областную думы.

Предложить свои инициативы можно насайте естьрезультат.рф, в общественных приемных и по бесплатному номеру горячей линии.