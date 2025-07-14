Новый фонтанный комплекс стал популярным местом отдыха жителей Дубны

Комбинированный фонтан, состоящий из чаши и плоскостного элемента со множеством струй, заработал в полную силу в благоустроенном сквере имени Павла Журавева. Водное сооружение стало очень популярно у жителей Дубны в 30-градусную жару.

Жители города давно высказывали пожелание о сооружении плоскостного фонтана, где дети могли бы бегать между струй и брызгаться, а взрослые — освежиться в жару. Когда в сквере имени Павла Журавлева началось благоустройство, было принято решение не только сохранить старый фонтан с чашей, но и обновить его с учетом пожеланий горожан, рассказал глава муниципалитета Максим Тихомиров.

Поскольку сквер находится в жилом районе Большая Волга, проектировщики обыграли идею течения реки. Извилистые линии фонтанного комплекса напоминают очертания Волги, а сам он выполнен в форме капли воды. В плоскостной части бьют более 20 полутораметровых струй, а также есть чаша, где 12 струй могут подниматься на высоту более трех метров. Вечером включается разноцветная подсветка, что делает сооружение еще более эффектным и необычным. Фонтан работает с 7:45 до 22:00.