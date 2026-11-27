Новый светильник светит ярче и потребляет меньше электроэнергии. Замена фонаря — это лишь одно из ежедневных мероприятий, которые проводят коммунальные службы округа. Подобные работы выполняются ежедневно в разных частях округа: специалисты следят за тем, чтобы освещение на детских площадках, во дворах и на улицах оставалось исправным и соответствовало современным требованиям.

Освещение играет большую роль в благоустройстве городской среды. От него зависит не только комфорт жителей в темное время суток, но и безопасность. Замена устаревших натриевых светильников на современные диодные позволяет сделать территории светлее и при этом снизить затраты на электроэнергию.