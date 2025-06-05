Новый флюорограф заработал в больнице Коломны

Новый цифровой флюорограф поставили во взрослом отделении № 2 Коломенской больницы. Финансирование на оборудование получили благодаря нацпроекту и поручению губернатора Подмосковья. Об этом сообщили в Минздраве МО.

В ведомстве отметили, что обновление кабинетов и аппаратов для диагностики позволяют повышать качество медицинской помощи для жителей региона.

«На закупку нового флюорографа в Коломенской больнице и ремонт кабинета было выделено почти 14 миллионов рублей», — рассказал зампред правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

За последние пять лет это уже пятый новый аппарат в медучреждении для диагностики такого вида. Новая техника позволяет делать максимально точные изображения с минимальным вредом от излучения.

«На новом флюорографе ежедневно обследование смогут проходить до 50 пациентов», — добавил главный врач Коломенской больницы Николай Макаров.

Чтобы сделать снимок на новом аппарате, необходимо направление от терапевта.

Запись доступна по телефону 122, через цифрового помощника в Telegram или на региональных госуслугах «Здоровье».