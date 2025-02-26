Новый флюорограф установили в поликлинике №3 в Мытищах

Новый цифровой флюорограф заработал в поликлинике № 3 в Мытищах. Ранее больница округа получила еще два новых аппарата.

Новую технику закупили по поручению губернатора в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». По словам главы регионального Минздрава Максима Забелина, в этом месяце Мытищинская больница также получила новый маммограф и аппарат для рентгенов. Их поставили в поликлиники № 3 и № 5.

«Сегодня же в поликлинике № 3 работу начал новый флюорограф. Всего на его закупку было направлено почти 15 миллионов рублей», — сказал министр.

На новом флюорографе будут проводить до 60 исследований в смену. Получить направление на диагностику можно в лечащего врача. Записаться на прием можно через «Госуслуги». А также по номеру 122.