Новый флюорограф установили в поликлинике № 6 в Балашихе

В поликлинике № 6 Балашихи открыли новый кабинет флюорографии, оснащенный передовым аппаратом от российской компании «МТЛ». Оборудование будет работать в две смены, что позволит принимать до 110 пациентов ежедневно.

Это значительный шаг в укреплении системы здравоохранения города, направленный на повышение доступности диагностики для всех жителей.

«Открытие нового флюорографического кабинета — важное событие для Балашихи. Ежегодное обследование легких необходимо каждому, и мы стремимся обеспечить такие кабинеты во всех поликлиниках города. Это ключевой элемент медицинской помощи, который помогает вовремя выявлять серьезные заболевания», — отметила главный врач Балашихинской больницы Наталья Алимова.

Новый флюорограф открытого типа разработали с учетом удобства для всех категорий пациентов, включая маломобильных граждан. По словам заведующей рентгенологическим отделением Ларисы Креховой, аппарат играет важную роль в профилактике туберкулеза и онкологических заболеваний, таких как рак легкого. Перед установкой оборудования в кабинете провели капитальный ремонт, чтобы создать комфортные условия как для пациентов, так и для медицинского персонала.

Открытие нового кабинета стало частью государственной программы модернизации здравоохранения Подмосковья. Эта инициатива направлена на обновление медицинской инфраструктуры региона, обеспечивая жителей Балашихи доступом к передовым технологиям диагностики и лечения.