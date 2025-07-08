Новый флюорограф установили в поликлинике № 2 в Коломне

За две недели более 800 пациентов уже пошли диагностику на новом флюорографе в поликлинике № 2 Коломенской больницы. До конца года в муниципалитет закупят четыре рентген-аппарата и томограф.

Флюорограф приобрели по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках президентского проекта «Продолжительная и активная жизнь». Глава городского округа Коломна Александр Гречищев лично осмотрел новое оборудование.

«Обследоваться на современном аппарате могут все жители округа, независимо от того, в какой поликлинике они наблюдаются. Направление выпишет лечащий врач», — отметил руководитель муниципалитета.

Специалисты смогут обследовать на новом флюорографе до 50 пациентов в день.

«Основные преимущества новой цифровой медтехники перед аналоговым оборудованием, которому она пришла на смену, — максимально точное и четкое изображение при минимальной лучевой нагрузке на пациента», — рассказал главный врач Коломенской больницы Николай Макаров.