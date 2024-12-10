Новый физкультурно-оздоровительный комплекс откроют в Реутове

Оперативное совещание прошло в администрации Реутова. Участники оперативного штаба обсудили расчистку улиц от снега и ввод в эксплуатацию двух новых объектов.

Совещание возглавил глава Реутова Филипп Науменко. Он отметил, что в субботу и воскресенье на дороги в городе вышли 25 единиц снегоуборочной техники. Тротуары и скверы чистили 50 дворников.

«Основные улицы и магистрали, а также подъезды и подходы к социальным объектам приведены в порядок. Сейчас дорожники вывозят складированный снег и чистят труднодоступные места: узкие тротуары, удаленные улицы, промышленную зону», — написал глава Реутова Филипп Науменко в своем ТГ-канале.

В 165 дворах снег убирали 178 дворников с помощью 25 единиц специальной техники и 13 ручных роторов.

«Как всегда, проблемы возникают там, где жители не хотят убирать машины с парковки. Вместе с тем, есть примеры, где дружные соседи договариваются с управляющей компанией на определенное время, переставляют автомобили, и сотрудники УК оперативно вывозят снег с парковочных мест», — добавил глава Реутова Филипп Науменко.

Также обсудили строительство новых объектов. До конца декабря в Реутове откроют физкультурно-оздоровительный комплекс и школу на 1100 мест.

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