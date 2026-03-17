Новый физиотерапевтический кабинет открыли в поликлинике в Дубне

Физиотерапевтический кабинет в поликлинике Левобережья открылся после двухлетнего перерыва 16 марта. Одновременно проходить процедуры там смогут семь человек, а за смену — до 35.

Открытие физиотерапевтического кабинета стало результатом взаимодействия общественности, депутатов, команды главы Дубны Максима Тихомирова и медиков. Администрация округа взяла на себя расходы по ремонту помещения и приобретению мебели, а компания «Промтех-Дубна» закупила оборудование.

В кабинете установлено 10 современных аппаратов, которые позволяют проводить процедуры, направленные на восстановление или улучшение функций организма. В том числе имеется прибор высшего класса, который сочетает в себе все методы воздействия электрическим током.

«Теперь жители Левобережья снова могут пользоваться услугами кабинета для физиотерапии. Особенно этого ждали наши ветераны оборонных предприятий города. Кабинет уже готов принимать пациентов», — сообщил Максим Тихомиров.