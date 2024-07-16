Новый фильм «Баба Яга спасает мир» показали в парке «Пехорка» в Балашихе

Уличный сеанс организовали в рамках проекта «Креативного бюро „Регион“» и Министерства культуры и туризма Московской области «Кинопарк» при партнерстве Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых».

Отметим, что подобный кинотеатр работает еще в одном парке городского округа — в Пестовском. Посмотреть фильм может бесплатно любой желающий. Репертуар на летний период уже известен: «Летучий корабль», «Катя-Катя», «Он+Она», «Иван Семенов. Большой поход». Для любителей советской классики тоже найдутся фильмы: «Афоня», «Самая обаятельная и привлекательная», «Искренне ваш…», «Человек с бульвара Капуцинов». Изучить афишу можно на сайте Мособлкино. Всего кинокартины покажут в июле в 18 городских округах на 33 площадках.

Напомним, что впервые в Подмосковье проект «Кинопарк» стартовал в 2016 году при поддержке областного правительства и Министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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