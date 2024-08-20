Новый фермерский рынок построят в Егорьевске в 2025 году

Здание рынка начали строить в июле 2023 года, а закончить работы планируется в третьем квартале 2025-го. Сейчас продолжается устройство фасада, а также выполняется устройство основания для бетонирования полов.

Площадь крытого рынка составит около четырех тысяч квадратных метров. Фермерские хозяйства будут реализовывать здесь свою продукцию. В здании оборудуют зоны разгрузки, складские и торговые, а также прочие технические и бытовые помещения. Прилегающую территорию рынка озеленят, разделив пешеходный и транспортный потоки. Рядом обустроят парковку на 90 машин.

На реализацию проекта направили 180 миллионов рублей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».