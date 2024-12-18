Новый фермерский рынок откроют в Егорьевске в 2025 году

Инспекторы Главного государственного строительного надзора Московской области провели проверку строительства фермерского рынка в Егорьевском городском округе. На текущий момент работы по монтажу внутренних инженерных систем находятся в активной фазе, а общая степень готовности объекта составляет 86%.

Проект реализует строительная компания «Феникс», которая получает поддержку менеджеров Центра содействия строительству при правительстве Московской области на всех этапах выполнения работ.

Площадь здания составит почти четыре тысячи квадратных метров, внутри разместят торговые помещения с витринами и стендами для продуктов, а также административно-бытовой блок. Проект также подразумевает наличие парковки на 89 машиномест, включая места для маломобильных групп населения.

Общие инвестиции в проект составят 180 миллионов рублей. Ожидается, что открытие фермерского рынка в Подмосковье поможет создать 40 новых рабочих мест. Завершение строительства намечено на первый квартал 2025 года.