Новый фельдшерско-акушерский пункт в Павловском Посаде подключили к электросети

В Павлово-Посадском городском округе, в деревне Назарьево, завершен один из ключевых этапов создания современной медицинской инфраструктуры. Специалисты «Россети Московский регион» выполнили технологическое присоединение объекта к центральным электросетям.

По данным ведомства, новый фельдшерско-акушерский пункт призван повысить доступность первичной медико-санитарной помощи. Более тысячи человек теперь смогут получать квалифицированную помощь рядом с домом. Само здание спроектировано и оснащено по современным стандартам, создавая полноценную инфраструктуру для оказания квалифицированной помощи.

Здесь разместятся: кабинет фельдшера, смотровая, процедурная комната, стерилизационная, прививочный кабинет, палата для пациентов и помещение для отдыха медицинского персонала. Пункт будет полностью укомплектован современным медицинским оборудованием.

Ожидается, что ФАП распахнет свои двери для пациентов уже в конце 2025 года.