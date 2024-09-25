Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в Солнечногорске

Новое медицинское учреждение площадью 200 квадратных метров возвели по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. В рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение» фельдшерско-акушерский пункт построили в микрорайоне Березки поселка Жуково под Солнечногорском.

Медучреждение построили используя технологии быстровозводимых конструкций. Оно будет обслуживать порядка 1300 жителей.

На открытии объекта присутствовали глава округа Константин Михальков, главный врач Солнечногорской областной больницы Лариса Борисова и депутат Совета округа Татьяна Дворядкина и, конечно, жители. Сразу после перерезания красной ленточки собравшиеся оценили коридоры и кабинеты.

«С 2017 года мы добивались включения этого места в государственную программу. В достаточно короткое время построили новый и современный ФАП. У нас в округе аналогов нет. Он большой, просторный, удобный и построен из качественных материалов», — рассказал Константин Михальков глава Солнечногорска.

В фельдшерско-акушерском пункте разместили кабинеты врачей, смотровую, процедурную, прививочный кабинет, стерилизационную комнату, аптечный пункт, палату для пациентов и комнату для персонала. Взрослых и детей будут принимать фельдшер и медицинская сестра.

Учреждение рассчитано на 20 посещений в смену. Оно оснащено современным медицинским оборудованием: ЭКГ, дефибриллятором и экспресс-анализатором. Также для удобства пациентов предусмотрен дневной стационар. Это значительно улучшит доступность и качество медицинских услуг.

Это не все приятные изменения в сфере здравоохранения в Солнечногорске в нынешнем году. В конце сентября после ремонта также откроют ФАП в Лыткино и ФАП в Новой деревне.

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