Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в поселке Пустоши в Шатуре

Фельдшерско-акушерский пункт занимает площадь 200 квадратных метров и оснащен всем необходимым оборудованием. В здании разместились кабинет фельдшера, палата для приема пациентов и процедурный кабинет. В здравпункте будет проходить первичный прием, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры, первый этап диспансеризации и телемедицинские консультации. ФАП будет обеспечивать медицинской помощью около тысячи жителей поселка Пустоши, села Пустоша и деревни Чернятино.

«Я надеюсь, что этот объект здравоохранения позволит нам меньше болеть. Желаю посещать это место лишь для того, чтобы оценить состояние своего здоровья и получить рекомендации фельдшера», — обратился к жителям Николай Прилуцкий.

На открытии пациенты также познакомились со своим новым фельдшером Кристиной Лебедевой. ФАП будет работать ежедневно с 8:00 до 15:45.