Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в Одинцовском округе

Современное учреждение начало работу в поселке Дубки. Главная его особенность — стены впервые в России были возведены с применением технологии 3D-печати.

Первой пациенткой медицинского учреждения стала Галина Тихонова — местная жительница, которая живет в поселке уже более полувека. Прием будет проводить опытный фельдшер Татьяна Протасенко, общий медицинский стаж которой составляет 50 лет. Женщина работает в Одинцовском округе с 1982 года, ранее она принимала пациентов в фельдшерско-акушерском пункте в деревне Полушкино.

Площадь здравоохранительного пункта составляет 100 квадратных метров. Здесь оборудованы просторный кабинет для приема пациентов, процедурный и прививочный блоки, а также технические помещения для хранения и обработки препаратов и инструментов.

Учреждение сможет обслуживать более 1000 человек — как жителей поселка, так и соседних деревень.