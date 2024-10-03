Новый фельдшерский пункт открыли в селе Спасс

Современный фельдшерско-акушерский пункт появился в селе Спасс Волоколамского городского округа. Он будет обслуживать более тысячи жителей из семи ближайших населенных пунктов.

Пункт станет важнейшим звеном в системе оказания первичной медпомощи для жителей этого и соседних сел. В ФАПе есть кабинет фельдшера, двухместная палата временного размещения, современное оборудование, мебель, информационные системы.

Пациентов будут принимать квалифицированные специалисты. К примеру, фельдшер Надежда Чернова работает в медицине почти сорок лет.

Территорию вокруг пункта также благоустроили. Рядом проложили два тротуара: от школы и от детского игрового комплекса со сценой.

Ранее фельдшерско-акушерский пункт находился в небольшом помещении детского сада.

Отметим, что новый ФАП накануне открыли и в деревне Ботово.

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