Новый фельдшерский пункт откроют в Дмитровском округе в 2025 году

В рамках госпрограммы Подмосковья по строительству объектов социальной инфраструктуры в следующем году в поселке совхоза «Буденновец» Дмитровского округа построят новый фельдшерско-акушерский пункт. Сейчас прорабатывают территорию под его размещение.

В новом фельдшерско-акушерском пункте обустроят процедурную, кабинет для фельдшера и акушерки, помещение для временного пребывания пациентов и комнату для экстренного принятия родов. Также здесь разместят санитарную и два санузла: для персонала и для посетителей.

Отметим, что в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья» в текущем году в деревнях Бунятино и Княжево обновили фельдшерско-акушерские пункты. Здесь отремонтировали фасады и входные группы, установили пандусы, провели отделочные работы, оборудовали кабинеты новой мебелью и техникой. А в Бунятино реконструировали и крышу здания. Оба медпункта обслуживают почти три тысячи человек, из них 500 — дети. Местные жители могут пройти здесь первый этап диспансеризации, получить льготные лекарства или телемедицинскую консультацию врача поликлиники.

«Люди любого возраста могут получить доврачебную первичную медико-санитарную помощь. В Бунятино и Княжево помимо проведенного ремонта закуплено новое оборудование и мебель. Все это способствует повышению качества медицинских услуг в лечебно-профилактических учреждениях», — подчеркнул временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Иван Курданин.

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