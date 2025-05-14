Новый фельдшер приступил к работе в Волоколамском округе

Специалист Светлана Балакина оказывает медицинскую помощь взрослым и детям в фельдшерско-акушерском пункте села Спасс и близлежащих населенных пунктов. Стаж фельдшера составляет более 30 лет.

Светлана Балакина окончила Тверской медицинский колледж, после чего устроилась в Тверскую Центральную районную больницу. Теперь фельдшер приступила к работе в Волоколамском округе.

Прием в фельдшерско-акушерском пункте села Спасс проходит по будним дням с 8:00 до 14:00, а с 14:00 до 16:00 специалист работает на вызовах.

Светлана Балакина отметила хорошее развитие сферы здравоохранения в Волоколамском округе: в муниципалитете строят новые

фельдшерско-акушерские пункты и ремонтируют уже существующие объекты.

Кроме того, в Подмосковье действует ряд государственных программ, направленных на поддержку медицинских специалистов. Новый фельдшер села Спасс уже воспользовалась одной из них — компенсацией аренды жилья, которая предусматривает ежемесячные выплаты медработникам в размере 25 тысяч рублей.