Новый фельдшер приступил к работе в селе Мамонтово в Богородском округе

Юлия Козинская в 2008 году окончила Московский медицинский колледж по специальности «Лечебное дело. Фельдшер». Общий стаж работы насчитывает более 17 лет.

«Наполнять кадрами сельские поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты не менее важно, чем городские. Привлекать в медучреждение новых специалистов нам помогает программа модернизации первичного звена, а также меры социальной поддержки для врачей и фельдшеров. Цель этой программы — обеспечить население квалифицированной медицинской помощью, в том числе и труднодоступные и отдаленные населенные пункты», — рассказал главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц.

Штат Ногинской больницы пополнили в прошлом году более 60 врачей. В округе разработан комплекс мер социальной поддержки медицинских работников для привлечения квалифицированных специалистов. Речь идет о выплате врачам, впервые трудоустроенным в государственные учреждения здравоохранения Московской области, расположенные на территории Богородского округа. Помимо этого, предусмотрена ежемесячная выплата частичной компенсации медицинским работникам расходов, связанных с наймом (арендой) жилых помещений; предоставляется служебное жилье, земельные участки.