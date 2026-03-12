Новый фельдшер начал работать в деревне Тимонино Волоколамского округа

Познакомиться с новым медицинским работником приехали заместитель главы Волоколамского округа Елена Филатова и глава местного совета депутатов Татьяна Шаргаева.

Константин Бугаков родился в 2003 году, вырос в деревне Шишково Волоколамского округа. После окончания школы № 3 он продолжил семейную традицию и пошел по стопам матери, много лет проработавшей в Волоколамской больнице.

В 2021 году Константин поступил в Ржевский медицинский колледж. Во время учебы он активно участвовал в волонтерских медицинских акциях и успешно завершил обучение, после чего вернулся в родной округ.

Глава муниципалитета Наталья Козлова подчеркнула важность привлечения квалифицированных кадров в сельскую местность. Молодые и целеустремленные специалисты играют большую роль в развитии здравоохранения.

Фельдшерско-акушерский пункт в Тимонине обслуживает еще два населенных пункта — деревни Зубово и Михайловское. Медицинскую помощь здесь получают более 800 жителей, включая взрослых и детей. Им предоставляется широкий спектр медицинских услуг, включая вакцинацию, первичную диагностику и многое другое.