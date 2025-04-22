Новый фасад смонтировали в школе № 21 в Щелкове

В селе Серково полным ходом идет капитальный ремонт здания школы № 21. В настоящее время основные усилия рабочих сосредоточены на завершении отделки фасада и кровли.

По словам подрядчика, новый облик школьного корпуса будет отличаться современным дизайном, строгими линиями и свежей цветовой гаммой, гармонично сочетающейся с живописным окружающим ландшафтом. Обновленный фасад станет визитной карточкой учебного заведения.

Однако внешние изменения — это лишь малая часть масштабной реконструкции. Внутри здания кипит работа, направленная на создание современной и комфортной образовательной среды. Строители уже завершили замену устаревшей электрической сети на новую. Кроме того, проложены инженерные сети и начался монтаж перегородок в учебных комнатах.

Проект капитального ремонта предусматривает перепланировку внутреннего пространства школы. Будут созданы современные кабинеты, оснащенные всем необходимым оборудованием для проведения занятий по различным предметам.

Обновленный учебный корпус откроет свои двери для учеников 1 сентября.