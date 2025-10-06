Новый фасад и кровлю начали монтировать в пристройке к школе № 16 в Подольске

В городском округе продолжается строительство пристройки на 580 мест к школе № 16. Подрядчик полностью завершил монолитные работы и приступил к ремонту фасада и кровли.

Помимо этого, на объекте проводят благоустройство территории. Специалисты заасфальтировали беговую дорожку и подготовили основание для установки детских площадок. В ближайшее время начнется заполнение наружных оконных проемов.

На стройке задействованы 18 сотрудников инженерно-технического персонала, 85 рабочих и 12 единиц техники. В следующем году образовательное учреждение сможет принять более тысячи учеников. Это вдвое больше, чем в нынешнем году.

Перед сдачей объекта в эксплуатацию строители проведут внутреннюю отделку помещений, установят новое сантехническое и инженерное оборудование, а также оборудуют учебные классы новой мебелью.