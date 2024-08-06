Новый ФАП в деревне Поповское под Егорьевском построят к концу года

Фото: Минстрой МО

Началось строительство фельдшерско-акушерского пункта в деревне Поповское городского округа Егорьевск. В здании разместятся кабинет фельдшера, прививочные, смотровая, палата для длительного пребывания пациентов, процедурная и другие помещения.

«Новый ФАП появится вблизи остановки общественного транспорта „Поповская-1“. По проекту будет выполнено комплексное благоустройство территории с установкой малых архитектурных форм, выполнение комплексного озеленения», — рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Построить ФАП планируют до конца года.

Строительство ведется в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Андрей Воробьев: котельную в Шепчинках реконструируют к новому сезону

Всесторонняя поддержка родителей. Как в Подмосковье реализуют проект «Мамино время»

Сказки не вышло? История любви и расставаний Джей Ло и Бена Аффлека

Докс, доксинг и сват. Что это такое и как защитить себя в интернете

В Госдуме предложили запретить астрологов и тарологов. Почему они никуда не денутся?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте