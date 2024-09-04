Медицинский факультет открыли в университете народного хозяйства в Балашихе

Факультет «Сестринское дело» появился в университете народного хозяйства имени Вернадского в Балашихе. Преподавателями стали специалисты Московского областного онкологического диспансера. Студенты здесь смогут учиться два года.

Первые три месяца студентов будут обучать основам бережного производства, затем молодежь познакомится с генетикой, анатомией и физиологией. Во втором триместре добавятся основы патологии, микробиология и фармакология.

«Кафедру возглавил главный врач Московского областного онкологического диспансера Владимир Асташов. Здесь будут трудиться восемь преподавателей. Среди них два доктора медицинских наук, один профессор, один доцент и кандидат медицинских наук. Практику студенты будут проходить на базе нашего медицинского учреждения под руководством опытных медицинских сестер. Отмечу, что в Московском областном онкологическом диспансере 188 медсестер имеют высшую категорию. Это говорит об их высоким профессионализме», — рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи Московского областного онкологического диспансера Алексей Колтович.

Федеральный университет имени Вернадского готовит студентов управленческих кадров для работы на сельских территориях и в малых городах. Здесь учатся свыше 6,5 тысячи человек.

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