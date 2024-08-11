Новый эвакуатор приобрели для предприятия «Коломенский трамвай»

Новый эвакуатор закупили на предприятие «Коломенский трамвай» на смену буксировщика ГАЗ-53, который работал с 1980-х годов. Машина предназначена для подъема сошедших с рельс вагонов и их дальнейшей буксировки.

Эвакуатор сконструирован полностью по запросу сотрудников «Коломенского трамвая». Реализовывали задумку инженеры Пильнинского оптико-механического завода на базе шасси КамАЗ-43118. Полноприводная машина позволяет добраться до самых труднодоступных мест в любую погоду.

Инженеры «Коломенского трамвая» также заказали сдвоенную кабину. В случае необходимости на место приедет вся бригада на одной машине. Силовая установка дает широкий спектр для действий при подъеме вагона. Это уже подтвердили на первом испытании.

На предприятии «Коломенский трамвай» числятся 52 пассажирских вагона. Ежедневно выходят на линию — 38. Также эксплуатируются семь специальных вагонов.

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