Новый этап всероссийских соревнований по кольцевым гонкам пройдет в Волоколамске

На автодроме Moscow Raceway в Волоколамске 14 и 15 сентября пройдет седьмой этап чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам G-Drive СМП РСКГ Туринг. В эти дни пройдет 11 гонок, после которых станут известны имена первых победителей. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.

В соревнованиях примут участие более 100 титулованных пилотов, среди которых 12 спортсменов представят Подмосковье. Так, в классе спортпрототип CN выступят Сергей Иевлев, Кирилл Киракозов, Евгений Самойлов и Алексей Хаиров. В классе GT4 — Алексей Несов, Андрей Солуковцев, Никита Силаев и Светлана Горбунова.

За призовые места в классе суперпродакшн поборются Иван Овсиенко и Николай Виханский. Андрей Масленников примет участие в классе туринг-лайт, а Артем Волков — в S1600.

Напомним, соревнования проводятся в рамках проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

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