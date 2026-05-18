Новый этап строительства завода в Кашире

Строительство завода ООО «СМАРТ» по выпуску промышленного оборудования в индустриальном парке Кашира вышло на новый этап. Начался монтаж инженерных систем. Первым объектом стала котельная для отопления предприятия площадью 2800 квадратных метров. В ней уже установили два котла мощностью 220 кВт. Планируется, что все работы по монтажу оборудования завершат в течение месяца.

Также ведется подготовка к установке систем водоснабжения, пожаротушения и пожарной сигнализации. В административно-бытовом блоке возводят внутренние перегородки. Когда почва высохнет, приступят к благоустройству территории: асфальтированию, обустройству тротуаров, высадке газонов и деревьев.

На фасаде здания смонтировали каркас для входной группы и ожидают поставки декоративных панелей. Эвакуационная лестница полностью готова.

Учредитель ООО «СМАРТ» Юрий Сесоров сообщил, что на объекте завершили устройство полов с финишным покрытием, и на них уже можно устанавливать производственное оборудование. Его монтаж запланирован на сентябрь, чтобы не мешать другим строительным работам. Сдать объект планируют до конца года. Объем инвестиций составит 200 миллионов рублей.

На первом этапе на заводе создадут 80 рабочих мест для инженеров, слесарей по изготовлению оборудования, слесарей по сборке, сварщиков и операторов станков, в том числе с ЧПУ.

Компания ООО «СМАРТ» является опытно-конструкторским бюро с собственной производственной базой. Здесь разрабатывают современное технологичное промышленное оборудование для ведущих пищевых, химических и машиностроительных предприятий страны.