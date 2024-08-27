Новый этап строительства поликлиники стартовал в Свердловском

Пресс-служба администрации Лосино-Петровского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Лосино-Петровского городского округа

Комплексную поликлинику на 320 посещений в смену построят в микрорайоне Лукино Варино в поселке Свердловском. Там уже приступили к штукатурке и кладке стен, а также к устройству инженерных систем.

Рабочие начали штукатурить стены, обустраивать внутренние инженерные системы в строящейся поликлинике в Свердловском. Здесь подготовят помещения для педиатрического и терапевтического отделений, клинико-диагностической лаборатории, отделения функциональной диагностики, неотложной медицинской помощи и другие.

Для детей в здании оборудуют зоны с игровыми комнатами, а на территории — площадку. Для взрослых обустроят парковку и места для отдыха.

В поликлинику закупят современное оборудование. Учреждение строят в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

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