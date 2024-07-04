Новый этап строительства набережной начался в Павлово-Посадском округе

Фото: Администрация Павлово-Посадского городского округа

Работы по строительству новой набережной продолжаются в Павловском Посаде. Подрядчик приступил к асфальтированию покрытия тротуаров и велодорожек, а также ремонту действующего моста.

Рекреационная зона на реке Клязьма в Павловском Посаде появится благодаря государственной программе «Формирование современной комфортной городской среды». Реализовывать проект начали в прошлом году. Ранее авторы инициативы победили на всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды «Зеленый узел».

Сейчас подрядчик укладывает тротуарную плитку, укрепляет дорожки бутовым камнем, монтирует малые архитектурные формы и павильоны. Также рабочие устанавливают опоры освещения и прокладывают кабельные линии.

Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
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Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
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Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
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Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
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«Мы видим, как преображается территория и уверены в том, что в скором времени откроем новую зону притяжения жителей и гостей округа», — прокомментировал глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.

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