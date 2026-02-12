Новый этап Спартакиады школьников по лыжным гонкам прошел в Дмитрове

В Центре зимних видов спорта состоялся юбилейный, 20-й этап Спартакиады школьников начальных классов по лыжным гонкам. Традиционный старт объединил самых активных и целеустремленных учащихся начальной школы Дмитрова.

Генеральный директор Центра развития физической культуры, спорта и отдыха Анастасия Малахова передала юным спортсменам приветствие от легендарного паралимпийца Романа Петушкова — единственного шестикратного чемпиона в рамках одних Игр в истории Паралимпиад. Он пожелал ребятам никогда не сдаваться, верить в свои силы и уверенно идти к финишу. По инициативе спортсмена все участники получили памятные сладкие подарки.

По итогам гонки у юношей первое место занял Андрей Сариков из Внуковской СОШ, второе — Демьян Волков (Внуковская СОШ), третье — Степан Подосенков (Дмитровская СОШ № 8). Среди девушек лучший результат показала Марьяна Красненкова (Дмитровская СОШ № 10), серебро у Таисии Назимок (Дмитровская СОШ № 5), бронза — у Екатерины Булаевой (Дмитровская СОШ № 1).

«Такие старты формируют любовь к активному образу жизни и закладывают основу будущих побед. Центр зимних видов спорта и его лыжная трасса дают возможность нашим детям тренироваться в достойных условиях и пробовать свои силы в соревнованиях», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Спартакиада школьников остается важной частью спортивной жизни округа, объединяя ребят, педагогов и родителей вокруг идеи здорового и активного детства.