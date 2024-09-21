Новый этап сдачи нормативов ГТО прошел в Чехове

Два десятка спортсменов выполнили нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» в Чехове в этом месяце. Значок ГТО даст им привилегии при поступлении в вузы и на гражданскую службу.

Сдача нормативов прошла на стадионе «Химик» и в бассейне Дворца спорта «Олимпийский» имени В. С. Максимова».

Участники прошли такие этапы, как плавание на 50 метров, прыжок в длину, подтягивания и отжимания. Принимали нормативы заместитель начальника управления физической культуры, спорта и туризма Юрий Головин и судья чеховского центра тестирования Иван Семенов.

Теперь получившие значок ГТО жители смогут поступить в вузы без вступительных испытаний по физкультуре и с повышенным баллом по общему конкурсу. Также им предоставят льготу при поступлении на государственную гражданскую службу и в органы внутренних дел.

Кроме того, при участии в конкурсах на получение грантов государственного и муниципального уровней они могут претендовать на дополнительные очки. Значок ГТО дает его обладателю и скидку на оплату спортивных услуг и приобретение инвентаря и экипировки.

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