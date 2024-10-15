Новый этап ремонта водозаборных узлов стартовал на Пушкинской улице в Дмитрове

Водозаборные узлы ремонтируют на Пушкинской улице в Дмитрове. После завершения работ качество воды улучшится для 14 тысяч жителей, проживающих в микрорайонах Маркова и Аверьянова, а также на соседних улицах города. Ход работ проверил глава муниципалитета.

Рабочие уже пробурили две новые скважины вместо старых, которые исчерпали свой ресурс. Также они возвели фундамент для резервуаров чистой воды и станции обезжелезивания.

Сейчас на площадке работают 10 человек и две единицы техники. Количество сотрудников увеличили, чтобы монтаж технологического оборудования, комплекса фильтров и насосов шел оперативнее.

Ход работ оценил глава Дмитровского округа Илья Поночевный. Он также встретился с представителями подрядной организации и дирекции «Некрасовского водоканала».

Глава муниципалитета отметил, что все работы должны идти строго по графику и с соблюдением всех требований, прописанных в техническом задании.

Отметим, что ремонт проходит в рамках региональной программы «Чистая вода». Она инициирована министерством ЖКХ Московской области и проходит под контролем главы Дмитровского округа.

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