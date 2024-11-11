Новый этап ремонта стартовал в двух школах Серпухова

Капитальный ремонт идет в школах № 1 и № 2 в Серпухове. Благодаря этому в них станет больше учебных кабинетов и появится современное оборудование.

Здание школы № 1 не обновляли капитально более 86 лет. Сейчас рабочие завершили ремонт крыши и готовятся к монтажу новых конструкций.

Также в школе увеличат количество кабинетов для занятий. Учеников временно перевели в образовательное учреждение № 7.

Ремонт идет и в школе № 2. Специалисты закончили демонтаж на двух этажах здания.

Дети из начальных классов пока учатся в здании школы № 12, а старшеклассники — в школе № 19. Школьников отвозят месту учебы и обратно.

В обоих зданиях полностью заменят все коммуникации. Строители используют только качественные материалы.

Когда все ремонтные работы завершат, в школах установят новое оборудование. Закончить обновления планируют в августе 2025 года.

Отметим, что капитальные ремонты проходят благодаря президентской программе.

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